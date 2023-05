Diritto d’autore: Mazzi, tra Siae e Meta compromesso che non risolve ancora nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene che tra Siae e Meta si sia trovato un accordo, un po' meno che sia solo provvisorio fino al 6 ottobre. “Sa di compromesso che non risolve ancora nulla”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Cultura con delega alla Musica, Gianmarco Mazzi. “I grandi colossi multinazionali sono i benvenuti in Italia perché, come spesso ci ricordano, investono da noi, producendo lavoro e ricchezza ma devono sforzarsi di rispettare regole e sensibilità dei Paesi in cui sviluppano i loro business. In gioco c'è un fine non negoziabile, ossia la giusta remunerazione di chi lavora per creare i contenuti, ossia gli artisti e gli editori, rispetto a chi quei contenuti li distribuisce, addirittura con potenza planetaria. Noi tuteleremo sempre questo principio che attiene a prospettive culturali e non solo commerciali e, in proposito, confido nelle capacità dei dirigenti italiani delle multinazionali, affinché riescano a sensibilizzare i loro capi d'oltreoceano, convincendoli a non tirare troppo la corda", aggiunge Mazzi. (Rin)