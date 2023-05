Caucaso: Peskov, accordi trilaterali tra Russia, Armenia e Azerbaigian unica base per un accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuazione degli accordi trilaterali tra Russia, Armenia e Azerbaigian consentirà di raggiungere un accordo nel Caucaso meridionale. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, secondo cui non esistono alternative ai documenti firmati come base per risolvere la situazione. "La Russia aderisce pienamente a quei documenti trilaterali che sono stati firmati due anni fa. Partiamo dal fatto che sono ancora una base incontrastata per l'accordo. E per raggiungere un accordo, dobbiamo seguire il percorso di attuazione di quegli accordi che sono stati raggiunti dai tre Paesi", ha detto Peskov in un'intervista televisiva a "Russia 1". (Rum)