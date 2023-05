Festa mamma: Lupi, importante finanziare altri due mesi di congedo parentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- La Festa della mamma per Noi Moderati vuole essere l'occasione per presentare una proposta che possa impattare positivamente sulla vita delle mamme: parliamo di politiche per una reale conciliazione tra la vita familiare e quella lavorativa. “Grazie all'ultima legge di Bilancio, il governo ha aumentato dal 30 all'80 per cento la retribuzione di un mese di congedo parentale. Riteniamo che si debba proseguire su questa strada. Per questo, chiediamo di aumentare dal 30 al 67 per cento l'importo di altri due mesi di congedo parentale, proprio per sostenere la libertà di crescere i propri figli senza lasciare la propria attività lavorativa”. Lo dichiara in una nota il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. “Non è una richiesta a costo zero, ma ci impegneremo a fondo per trovare le risorse necessarie per realizzare quest'obiettivo strategico per il centrodestra che pone al centro della sua azione la politica della natalità e l'attenzione alla famiglia", aggiunge Lupi. (Rin)