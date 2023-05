Ucraina: fonti "Washington Post", Zelensky avrebbe pianificato attacchi diretti contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe proposto ai suoi collaboratori di colpire obiettivi sul territorio russo. È quanto rivelerebbero documenti dell'intelligence Usa citati dal quotidiano "Washington Post", parte del materiale segreto circolati sulla piattaforma di messaggistica Discord. Secondo il quotidiano statunitense, dalle informazioni raccolte emerge "l'immagine di un leader con istinti aggressivi che contrastano nettamente con la sua immagine pubblica di statista calmo e stoico, che resiste al brutale assalto della Russia". Tali documenti sono stati raccolti attraverso comunicazioni digitali intercettate. Il Pentagono, i cui dirigenti militari sono stati informati sulle questioni delineate nei documenti trapelati, non ha contestato l'autenticità dei materiali. In un incontro alla fine di gennaio, Zelensky ha suggerito all'Ucraina di "condurre attacchi in Russia" con lo spostamento di truppe di terra nel territorio nemico per "occupare città di confine russe non specificate", secondo un documento etichettato come "top secret". L'obiettivo sarebbe "dare a Kiev una leva nei colloqui con Mosca", afferma il documento. (segue) (Was)