Ucraina: fonti "Washington Post", Zelensky avrebbe pianificato attacchi diretti contro la Russia (2)

- In un incontro riservato tenuto alla fine di febbraio con il generale Valery Zaluzhny, il massimo comandante militare ucraino, Zelensky "ha espresso preoccupazione" per il fatto che "l'Ucraina non ha missili a lungo raggio in grado di raggiungere gli schieramenti di truppe russe in Russia né nulla con cui attaccarli". Zelensky ha quindi "suggerito che l'Ucraina attaccasse luoghi di schieramento non specificati a Rostov", una regione della Russia occidentale, utilizzando invece i droni, secondo un altro documento riservato. In un incontro a metà febbraio con la vicepremier Yuliya Svrydenko, Zelensky ha suggerito all'Ucraina di "far saltare in aria" l'oleodotto Druzhba, costruito in epoca sovietica, che fornisce petrolio all'Ungheria. "Zelensky ha sottolineato che ... l'Ucraina dovrebbe semplicemente far saltare in aria l'oleodotto e distruggere l'industria ungherese", che si basa "fortemente sul petrolio russo", afferma il documento. Nel contestualizzare la conversazione, i funzionari dell'intelligence Usa hanno evidenziato come Zelensky stesse "esprimendo rabbia nei confronti dell'Ungheria" e quindi potrebbe aver fatto "minacce iperboliche e prive di significato". Quando gli è stato chiesto se avesse suggerito di occupare parti della Russia, Zelensky, durante un'intervista con il "Washington Post" a Kiev, ha respinto le affermazioni dell'intelligence statunitense come "fantasie", ma ha difeso il suo diritto di usare tattiche non convenzionali nella difesa del suo Paese. (Was)