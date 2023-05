Turchia: elezioni, lunghe code ai seggi a pochi minuti dalla chisura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunghe code si estendono davanti ai seggi elettorali della Turchia mentre migliaia di persone si affrettano a votare nelle elezioni parlamentari e presidenziali che potrebbero segnalare una svolta decisiva nel Paese e nel Mediterraneo. Il presidente in carica, l’islamista Recep Tayyip Erdogan, rischia di essere sconfitto dal kemalista Kemal Kilicdaroglu, favorito nella maggior parte dei sondaggi di opinione. Le procedure di voto termineranno alle 17 locali (le 16 in Italia), ma gli elettori in attesa per quell’ora potranno essere conteggiati dal presidente di ciascun seggio. E’ prevista un’alta affluenza e il voto dei giovani, in particolare, potrebbe essere determinante. Se nessuno dei candidati alla presidenza dovesse raggiungere il 50 per cento più uno dei voti, i primi due classificati andranno al ballottaggio il 28 maggio. Intanto sui social network turchi circolano alcuni video di presunti brogli in favore di Erdogan, ma allo stato attuale non è possibile verificarne l’attendibilità. I primi risultati preliminari dovrebbero esseri resi noti dal Supremo consiglio elettorale due ore dopo la chiusura dei seggi, dunque dopo dalle 18 ora italiana. (segue) (Tua)