Myanmar: almeno sei morti per ciclone Mocha, evitato campo profughi rohingya in Bangladesh

- Sono almeno sei le vittime sin qui causate dal passaggio del ciclone "Mocha" nel Rakhine, Stato settentrionale del Myanmar. Mocha "ha colpito la costa del Myanmar e si sta spostando verso l'interno. Forti venti sradicano gli alberi, divelgono i tetti e abbattono le torrette di comunicazione", fa sapere su twitter l'ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli Affari umanitari (Ocha). "Gli abitanti di Rakhine sono stati trasferiti in punti più elevati del territorio", prosegue Ocha. Il ciclone - cui l'istituto metereologico birmano ha assegnato la categoria 5, la più pericolosa nella scala Saffir-Simpson - dovrebbe aver evitato il temuto passaggio sul distretto di Cox Bazar, importante scalo turistico marittimo alla cui periferia si trova il centro rifugiati della comunità rohingya, oltre un milione di persone fuggite dalle violenze registrate nel 2017 in Myanmar. Già nella serata di sabato, il ministero dell'Interno bengalese aveva detto che non sarebbe stato necessario allontanare le persone dal campo profughi, anche se "Mocha" ha comunque lambito zone del Bangladesh sudorientale, seppur con intensità minore. Intervistato da "Radio Free Asia", Roxy Mathew Koll .- climatologo presso the Institute of Tropical Meteorology di Pune, quello che si sta abbattendo nell'entroterra birmano è uno di cicloni più grandi mai formatisi nel golfo del Bengala. "È molto più forte di Nargis", ha detto l'esperto rimandando al ciclone che nel 2008 causò la morte di circa 140 mila persone. (Inn)