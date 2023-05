Lombardia: assessore Franco ad adunata alpini, grazie particolare per loro impagabile generosità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessore Paolo Franco ha partecipato a Udine all’adunata degli Alpini in rappresentanza del presidente Attilio Fontana e della Giunta di Regione Lombardia.“È un onore essere qui perché ogni Penna Nera che sfila testimonia l’amor patrio, il coraggio e i sacrifici di un Corpo che ha sempre servito con generosità” ha detto Franco. “Desidero, anche a nomi di tutti i lombardi, dire un grazie particolare agli Alpini della nostra terra. Per loro la Regione ha giustamente istituito la ‘Giornata della riconoscenza per la solidarietà e il sacrificio degli Alpini’ proprio in virtù di tutto quello che hanno fatto e fanno per la società. È nota a tutti la loro impagabile generosità, decisiva anche durante i mesi drammatici del Covid, quando in tempi record hanno reso operative strutture per curare e accogliere tanti malati". “Oggi è il giorno della festa e della rappresentanza. Ma non solo oggi dobbiamo rivolgerci a questo tematiche. Alcuni mesi fa, da Consigliere regionale, ho organizzato un incontro con l'assessore Romano La Russa e con tutte le Associazioni d'arma lombarde per fare il punto della situazione della leva militare volontaria ridotta. È fondamentale che anche le Regioni si facciano portatrici di questa iniziativa, perché sono convinto che la leva fornisca ai nostri ragazzi una grandissima esperienza formativa” ha concluso Paolo Franco. (Com)