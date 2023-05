Turchia: elezioni, urne chiuse, inizia l’attesa per i risultati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, Erdogan ha fatto una visita a sorpresa nella capitale Ankara, dopo aver espresso il suo voto a Istanbul all'inizio della giornata di questa cruciale tornata elettorale. Il convoglio presidenziale è stato ripreso dalle telecamere dell’emittente televisiva turca "Yirmidort Tv" (24 tv) mentre lasciava l’aeroporto Esenboga di Ankara. Erdogan è solito aspettare i risultati elettorali a Istanbul. “L'elezione è in corso. A Dio piacendo sarà una giornata tranquilla per il bene della democrazia turca", ha detto Erdogan dopo aver votato in un seggio della megalopoli turca. "La cosa più importante è che le persone nelle zone terremotate possano esprimere il loro voto", ha aggiunto. "Preghiamo per un futuro fruttuoso per la democrazia turca. Presentarsi alle urne è importante per mostrare la forza della democrazia turca", ha detto il presidente. Una curiosità: mentre era in fila per votare, il leader dell'Akp ha donato dei soldi ai bambini. E’ consuetudine, infatti, che gli anziani diano una “paghetta” ai bambini durante le festività religiose. Erdogan è solito compiere questo in ogni uscita pubblica ma stavolta - nel pieno di un'elezione cruciale e a seggi aperti - le sue "mance" hanno destato stupore. (segue) (Tua)