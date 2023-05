sanità: De Corato, utero in affitto pratica abominevole, non considera danno psicologico del nascituro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata della Festa della Mamma, "è importante promuovere la vera maternità. Questo in un momento storico, in cui alcune forze sedicenti progressiste vorrebbero commercializzare questo ruolo con la pratica dell'utero in affitto. Questa pratica abominevole, oltre a voler commercializzare la gestazione, non si pone il problema, in modo del tutto egoistico, del danno psicologico che dovrà subire il nascituro/a nel momento in cui si porrà il problema di chi sia la propria madre". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, vicepresidente della prima commissione alla Camera dei Deputati, sottolineando che "nella spasmodica ricerca dell'autodeterminazione, di cui si fanno promotori i sostenitori dell'utero in affitto, si dimentica proprio dell'autodeterminazione di chi dovrà nascere e portare sulle proprie spalle una scelta non propria". "Proprio per queste ragioni ho firmato, insieme ad altri parlamentari, una proposta di legge per rendere l'utero in affitto reato universale. Inoltre, ieri ho partecipato a una raccolta firme, e ho ricevuto un forte sostegno da parte di mamme indignate contro questa pratica abominevole", conclude De Corato. (Com)