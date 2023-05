G7: Bernini, due giorni di Sendai proficua e stimolante, confronto su progetti e programmi comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel bilaterale con il ministro francese - ha proseguito Bernini - abbiamo deciso di rafforzare la cooperazione bilaterale sulla formazione dei nostri studenti nelle materie Stem, di coinvolgere, sempre più, le donne nel settore scientifico e di avviare progetti congiunti nel campo della matematica e della fisica". Durante il G7, il ministro ha potuto illustrare agli altri Paesi presenti il forte impegno del governo italiano a ospitare e realizzazione un laboratorio sotterraneo per l'osservazione delle onde gravitazionali, l'Einstein Telescope, che il governo vuole costruire a Sos Enattos, in Sardegna, e che diventerà "un hub per lo sviluppo della ricerca sulle onde gravitazionali per scienziati ed esperti di tutto il mondo". Bernini ha ringraziato infine l'ambasciatore italiano in Giappone, Gianluigi Benedetti, e l'intera delegazione del ministero dell'Università e della ricerca. (Git)