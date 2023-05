Russia: inviato alla Duma per ratifica l'accordo con Cina su forniture gas naturale da rotta Estremo Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo ha presentato alla Duma di Stato per la ratifica un accordo tra i governi di Russia e Cina sulla cooperazione nel settore delle forniture di gas naturale attraverso la rotta dell'Estremo Oriente. Il documento è stato pubblicato nella banca dati elettronica della Duma. L'accordo in questione è stato firmato a Mosca e Pechino il 31 gennaio 2023. Definisce i termini e le condizioni di cooperazione per le forniture di gas dalla Russia alla Cina attraverso la rotta dell'Estremo Oriente, compresa la sezione transfrontaliera del gasdotto attraverso il fiume Ussuri vicino le città di Dalnerechensk nella Federazione Russa e Hulin nella Repubblica Popolare Cinese. Dopo che il progetto avrà raggiunto la sua piena capacità, le forniture di gas del gasdotto russo alla Cina aumenteranno di 10 miliardi di metri cubi, per un totale di 48 miliardi di metri cubi al giorno, comprese le consegne tramite la linea del gas Potere della Siberia, come ha affermato in precedenza la compagnia energetica Gazprom. (Rum)