Cultura: Gualtieri, successo della "notte dei musei" con 73mila visitatori tra romani e turisti

- La Notte dei Musei 2023 di Roma "è stata un successo. Nonostante il maltempo e la pioggia che hanno caratterizzato tutta la serata di ieri, sono stati infatti oltre 73.000 i visitatori che hanno partecipato alla manifestazione, superando il risultato dello scorso anno e delle edizioni precedenti alla pandemia". Lo si legge in una nota del Campidoglio. "Un risultato considerevole, ancor di più avvalorato dall'entusiasmo con cui i cittadini e i turisti hanno assistito, dalle 20 alle 2 di notte, ai circa 130 eventi in programma negli oltre 80 siti culturali aperti sul territorio". In apertura di serata, grande partecipazione ha fatto registrare la performance di Noemi alla Centrale Montemartini. L'ospite speciale di questa edizione della Notte dei Musei ha trascinato il pubblico, accorso sin dalle tarde ore del pomeriggio, con un repertorio dei suoi più grandi successi eseguiti in versione solo voce e piano. "Un'intesa - si legge nella nota - che è continuata con uno speciale duetto in compagnia di una piccola fan, con l'omaggio a Roma e ad Anna Magnani del brano Com'è bello fa' l'amore quanno è sera e con un bis chiamato a gran voce dal pubblico". (segue) (Com)