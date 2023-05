Cultura: Gualtieri, successo della "notte dei musei" con 73mila visitatori tra romani e turisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altro appuntamento significativo della serata, l'evento site specific della compagnia Emanuel Gat Dance che ha richiamato al Museo dell'Ara Pacis il pubblico delle occasioni speciali per un'esibizione unica nel suo genere, un incontro tra le memorie storiche, evocate dal monumento, e la danza contemporanea, tra il fascino del design e quello della moda, sintetizzata negli abiti del costumista Thomas Bradley. "È stata, nel complesso, una città in continuo movimento sin dalle prime ore della serata - continua la nota -, con una partecipazione costante di pubblico che ha continuato a raggiungere fino alle ore notturne gli spazi aperti per l'occasione. Riprova di questo, sicuramente, il successo ottenuto dai Musei Civici di Roma Capitale, dove l'accesso di pubblico non è mai stato scoraggiato dalla pioggia consentendo, a fine serata, di ottenere risultati importanti come quelli dei Musei Capitolini con quasi 6.000 ingressi e del Museo dell'Ara Pacis, attestatosi sui 5.000 visitatori circa". (segue) (Com)