Cultura: Gualtieri, successo della "notte dei musei" con 73mila visitatori tra romani e turisti (4)

- "La Notte dei Musei 2023 è stata un vero successo nonostante la pioggia che l'ha caratterizzata, il numero di partecipanti ha fatto registrare un ulteriore aumento rispetto a quello dell'anno scorso, già nettamente superiore ai dati pre-covid. La forte partecipazione dei romani a questa edizione è il segno che il programma che abbiamo messo a punto è stato giudicato interessante e di qualità dai cittadini. E abbiamo in serbo altre novità per i prossimi mesi", così l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. (Com)