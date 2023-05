© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la scomparsa di Luciano Sovena, già in ruoli direttivi dell'Istituto Luce e di Cinecittà, perdiamo uno dei più rilevanti manager culturali capace di coniugare conoscenza della materia e capacità imprenditoriale". Così in una nota il presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone. (Com)