Alpini: Rauti, custodi valori e amor di patria

23 luglio 2021

- "Il cappello che gli alpini indossano con orgoglio, generazione dopo generazione, lo stesso che hanno indossato oggi alla 94ma adunata nazionale di Udine, rappresenta non solo la nostra storia nazionale, l'amore per la Patria e la solidarietà che li caratterizza ma è anche l'essenza di un modo di essere e di vivere". Lo afferma il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti, per la 94ema Adunata Nazionale degli Alpini. "Il corpo degli alpini è una grande famiglia, patrimonio inestimabile d'Italia e custode di valori umani e sociali", aggiunge. "Un pensiero a tutti gli alpini in congedo e in servizio, impegnati in Italia e all'estero, e in modo particolare a tutte le mamme alpine che tramandano antiche e nobili tradizioni ai propri figli e agli italiani", conclude Rauti. (Rin)