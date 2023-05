Roma: in tre aggrediscono barista e danneggiano locale a Guidonia, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno aggredito un barista e danneggiato il locale nel corso di una lite e sono scappati prima dell’arrivo dei carabinieri. È accaduto ieri sera in località Villalba a Guidonia Montecelio. I carabinieri sono intervenuti per la segnalazione di una rissa ma al loro arrivo hanno trovato soltanto il gestore del locale il quale ha raccontato di aver litigato con tre clienti, probabilmente ubriachi che gli hanno danneggiato gli arredi prima di andare via. L’uomo, che ha rifiutato le cure mediche, ha detto di non aver subito minacce o richieste di soldi. Le indagini avviate dai militari, anche attraverso il reperimento delle immagini delle telecamere di sicurezza della zona, non escludono nessuna ipotesi, neanche quella di una possibile richiesta estorsiva al commerciante.(Rer)