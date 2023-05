Ucraina: Zelensky, grati a Germania per "ogni vita salvata grazie al vostro sostegno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina è grata alla Germania per "ogni vita salvata grazie al vostro sostegno". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel contesto della visita a Berlino. "Sono grato al cancelliere federale Olaf Scholz e all'intero popolo tedesco per ogni vita ucraina salvata grazie al vostro sostegno. L'aiuto della Germania protegge vite umane, le vite della nostra gente nelle città e nei villaggi che sono protetti in modo affidabile dai sistemi di difesa aerea che ci avete fornito. Le vite dei nostri soldati sul campo di battaglia, che sono protette dai veicoli corazzati che ci avete fornito. La vita sociale in Ucraina, che è protetta dal vostro sostegno finanziario. L'Ucraina sa essere grata e sarà sempre grata al vostro Paese!", si legge nel messaggio. (Kiu)