Cinema: Borgonzoni, tristezza per scomparsa del produttore Luciano Sovena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Triste apprendere della scomparsa del produttore Luciano Sovena. “Un pensiero ai suoi cari e ai suoi amici”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni. “Un uomo di cinema dalla forte passione, con una spiccata capacità di riconoscere il talento e un bagaglio di grandi esperienze, tutte all’insegna della professionalità. Non ultima, quella maturata nel più recente incarico da Presidente della Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio”, aggiunge Borgonzoni. (Com)