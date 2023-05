Libia: ministra Esteri di Tripoli prosegue tour nei Paesi arabi, seconda tappa in Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Najlaa el Mangoush, prosegue il tour nei Paesi arabi in vista dello svolgimento del vertice della Lega araba a Gedda, in Arabia Saudita. Dopo essere stata ieri in Bahrein, dove è stata ricevuta dall’omologo Abdullatif bin Rashid Al Zayani, la titolare della diplomazia di Tripoli è arrivata quest’oggi a Doha, in Qatar, incontrando il primo ministro e ministro degli Esteri, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Nel colloquio le due parti hanno discusso “delle relazioni bilaterali tra i due Paesi” e Mangoush ha “apprezzato il ruolo del Qatar nel sostenere la stabilità della Libia e lo svolgimento delle elezioni nazionali”, riferisce una nota del dicastero libico degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Spazio, inoltre, alle “questioni regionali e arabe”, con focus sul “coordinamento delle posizioni tra i due Paesi e il sostegno agli sforzi arabi volti a un cessate il fuoco definitivo in Sudan”. Una missione, quella della Mangoush, che è tesa anche a “mobilitare il sostegno arabo per lo svolgimento delle elezioni nazionali in Libia e preservare il consenso arabo a sostegno della stabilità della Libia”. (segue) (Lit)