Innovazione: Segredifesa alla quinta edizione del Motor Valley Fest 2023

- È giunta alle battute finali, a Modena, la quinta edizione del "Motor Valley Fest", manifestazione nell'ambito della quale il Segretariato generale della difesa e Direzione nazionale degli armamenti (Segredifesa) ha realizzato un'area espositiva della Difesa all'interno del Palazzo Ducale, sede dell'Accademia militare, la più antica istituzione destinata a preparare i Quadri dirigenti dell'Esercito Italiano. Oltre 40 mila visitatori – riferisce una nota – hanno potuto ammirare alcuni progetti Dual Use di Ricerca e Innovazione tecnologica sviluppati nell'ambito del Piano nazionale della ricerca militare, gestito da Segredifesa, esemplificativi delle attività di Ricerca e Innovazione tecnologica nonché dell'incremento del patrimonio di conoscenze della Difesa nei settori dell'alta tecnologia, sia in ambito nazionale sia internazionale. (segue) (Com)