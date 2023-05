Innovazione: Segredifesa alla quinta edizione del Motor Valley Fest 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, sono stati esposti un motore diesel ad alta densità di potenza e coppia e un veicolo innovativo Full Hybrid, per applicazioni militari e civili con unità propulsiva opportunamente customizzata, della Società Oral Engineering; il seggiolino Anti Blast della Società Dallara, in grado di attenuare lo shock provocato dall'esplosione di una carica posta al di sotto di un veicolo o in caso di un urto; il sistema di visione indiretta Vuhlcan della società Dcube Srl, che permette la guida dei veicoli a sportello chiuso o in condizioni di scarsa visibilità; il Sistema autonomo di guida per veicoli terrestri (Saguvet), in grado di gestire da remoto veicoli ruotati o cingolati in dotazione alle Forze armate e l'Unmanned vehicle route clearence (Uvrc), basato su un insieme di veicoli autonomi che riducono drasticamente l'esposizione del personale alle minacce poste da eventuali ordigni esplosivi, dell'azienda Lavorazioni elettroniche e meccaniche Srl. Particolare interesse e gradimento, inoltre, sono stati dimostrati dai visitatori per alcuni dei mezzi più significativi e di recente acquisizione, sviluppati dall'industria nazionale in collaborazione con il ministero della Difesa, come il Nuovo Blindo "Centauro" del Consorzio Iveco Oto-Melara e il Veicolo tattico leggero multiruolo (Vtlm) "Lince" 2 della Iveco Spa. (segue) (Com)