Innovazione: Segredifesa alla quinta edizione del Motor Valley Fest 2023 (3)

21 luglio 2021

- La presenza di Segredifesa alla kermesse ha fornito occasione per ribadire l'importanza dell'Area tecnico-amministrativa del dicastero della Difesa quale interfaccia di riferimento nell'ambito del "Sistema Difesa", inserito nel "Sistema Paese", in merito alla sinergia tra le Forze armate italiane con le aziende del settore aerospazio, difesa e sicurezza, incluse le piccole e medie imprese, le startup, le università e i Centri di ricerca pubblici e privati. Le tecnologie e i progressi tecnologici dei veicoli in dotazione alle Forze armate consentono di rispondere con prontezza sia alle esigenze di sicurezza nazionale e internazionale, sia alle richieste di intervento nelle emergenze al servizio della collettività. Gli ambiti di Uso Duale delle capacità della Difesa – in Italia e all'estero – sono numerosi e disparati: nell'elenco figurano tra l'altro la lotta agli incendi boschivi, il soccorso in mare e in montagna, i trasporti sanitari d'urgenza, la meteorologia e climatologia, l'assistenza al volo e alla navigazione civile, la difesa cibernetica, la bonifica del territorio da residuati bellici, la cartografia e l'idro-oceanografia, la tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale, la difesa nucleare, chimica e biologica ed anche la promozione del made in Italy. (Com)