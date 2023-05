Cinema: Gasparri (FI), profondo dolore per scomparsa Sovena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Sono rimasto profondamente addolorato dall'improvvisa scomparsa di Luciano Sovena, presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission e nel passato alla testa dell'Istituto Luce. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia. “Protagonista di tante iniziative di enorme valore culturale nel mondo della cinematografia e non solo, Luciano Sovena è stato un caro amico di mille e mille momenti. Con lui abbiamo condiviso progetti, speranze, iniziative culturali. Apprezzato da tutti per la competenza, il garbo e la profonda conoscenza del mondo del cinema e per la preparazione culturale, che ne ha fatto sempre un protagonista in ogni stagione. Ricordo quando ho potuto condividerne il percorso, facendo in modo che le sue competenze fossero rispettate. Non sempre è avvenuto, ma spesso è successo. Piango un amico carissimo con il quale, fino a pochi giorni fa, abbiamo espresso insieme valutazioni e opinioni riguardanti il mondo del cinema e della cultura. Una persona leale, insostituibile e sincera", aggiunge Gasparri. (Rin)