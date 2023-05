Spagna: ministro Esteri, accordo con Usa e Canada garantisce immigrazione sicura e umana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi raggiunti da Spagna, Stati Uniti e Canada mirano a garantire che l'emigrazione sia "sicura, ordinata e umana". Lo ha affermato il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares. Questo accordo migratorio fa parte della revoca di una misura attuata sotto il mandato del presidente repubblicano Donald Trump, che finora ha permesso agli Stati Uniti di espellere immediatamente gli immigrati a causa della pandemia di Covid-19 e prevede due tipi di risposta. Da un lato, verranno analizzate le richieste delle persone che hanno bisogno di protezione come rifugiati, e dall'altro l'intesa apre la strada a coloro che finora erano considerati irregolari di recarsi nei centri che verranno creati in Centro e Sud America per richiedere l'immigrazione regolare. "Questo avverrà calcolando le esigenze del mercato del lavoro spagnolo", ha spiegato Albares, Al di là di questi accordi, il ministro ha sottolineato l'importanza della visita del presidente Pedro Sanchez alla Casa Bianca, assicurando che ora "la voce della Spagna si fa sentire forte nel mondo" in un momento in cui ci sono "grandi sfide" come la crisi energetica globale, la crisi umanitaria e l'inflazione. (Spm)