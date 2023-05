Russia: Prigozhin (Wagner), dietro abbattimento velivoli a Brjansk potrebbe esserci contraerea russa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il Il quotidiano russo "Kommersant" ha riferito che due aerei da combattimento russi e due elicotteri militari sarebbero stati abbattuti sabato vicino al confine ucraino. Secondo la fonte russa, il cacciabombardiere Su-34, il caccia Su-35 e due elicotteri Mi-8 avevano formato un gruppo di attacco ed erano stati "abbattuti quasi contemporaneamente" in un'imboscata nella regione di Bryansk. "Secondo i dati preliminari... gli aerei avrebbero dovuto sferrare un attacco con missili e bombe contro obiettivi nella regione di Chernihiv in Ucraina, e gli elicotteri erano lì per sostenerli - tra le altre cose per prelevare gli equipaggi dei 'Su' qualora fossero stati abbattuti", ha spiegato il Kommersant. Nella giornata di sabato l'agenzia di stampa "Tass" aveva riferito dello schianto di un elicottero e del caccia Su-34, senza però menzionare gli altri due velivoli. (Res)