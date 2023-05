Giustizia: ministero, presto in Gazzetta nuovi limiti reddito per patrocinio gratuito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adeguati i limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Lo prevede il decreto interdirigenziale 10 maggio 2023 emanato dal capo dipartimento degli Affari di Giustizia con il concerto del Ragioniere Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il nuovo limite di reddito per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato - si legge in una nota del ministero della Giustizia - è stato elevato a 12.838,01 euro, in virtù di un aumento del costo della vita rilevato dall'Istat nel biennio 1° luglio 2020-30 giugno 2022 pari al 9,4 per cento. Si è reso necessario un nuovo intervento a breve distanza dal precedente decreto del 3 febbraio 2023, in quanto quest'ultimo faceva riferimento alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per il periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020. Il nuovo limite di reddito per l'ammissione al gratuito patrocinio diventerà operativo con la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. (Rin)