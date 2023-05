Ucraina: Zelensky, non abbiamo intenzione di attaccare il territorio russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non ha né l'intenzione né armi sufficienti per attaccare il territorio della Federazione Russa, nel contesto dell'imminente controffensiva. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino. "Non stiamo attaccando il territorio della Federazione Russa", ha detto, rispondendo a una domanda dei giornalisti se ritiene possibile prendere parte del territorio russo nel corso della controffensiva per rafforzare la posizione negoziale. "Non abbiamo né la forza né il tempo per questo. E non abbiamo più armi con cui potremmo farlo", ha aggiunto Zelensky. (Geb)