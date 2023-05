Berlusconi: Meloni in visita al San Raffaele, oltre un'ora di colloquio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata all'ospedale San Raffaele di Milano per fare visita a Silvio Berlusconi. Il colloquio - secondo quanto si apprende - è durato oltre un'ora. La premier, dopo la parata degli alpini ad Udine, è andata a Milano nella clinica San Raffaele in cui è ricoverato, dal 5 aprile scorso, il presidente di Forza Italia. Berlusconi, ricoverato dal 5 aprile scorso nel nosocomio milanese, è apparso venerdì in un video sul profilo ufficiale Instagram per invitare gli italiani a recarsi alle urne. "Io sono ancora al San Raffaele ma per voi ho messo ancora giacca e camicia, per ricordarvi che domenica e lunedì si svolgeranno le elezioni amministrative" ha detto nel videomessaggio. Il medico personale, Alberto Zangrillo, venerdì pomeriggio ha fatto sapere che "Berlusconi sta bene e si sta riprendendo, ha avuto un malanno importante, credo che a breve lascerà l'ospedale e mi auguro di poterlo andare a trovare ad Arcore quanto prima". (Rin)