© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno e la notte della città cinese di Xi'an:- antica capitale imperiale conosciuta in passato come Chang'an- punto di partenza della Via della seta- sede del prossimo Summit Cina-Asia centrale, che si terrà il 18-19 maggio- testimone di una nuova era di cooperazione tra la Cina e l'Asia centrale. (Xin)