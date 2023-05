Ucraina: Zelensky chiede a Scholz sostegno per fornitura aerei da combattimento a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato il cancelliere tedesco Olaf Scholz a sostenere gli sforzi di diversi alleati di Kiev per la fornitura di aerei da combattimento per respingere l'invasione russa. "Attualmente stiamo lavorando alla creazione di una coalizione di aerei da combattimento", ha detto Zelensky in conferenza stampa con Scholz a Berlino. "Chiederò anche alla Germania di sostenere l'Ucraina in questa coalizione", ha aggiunto il presidente. (Geb)