Turchia: elezioni, lunghe file ai seggi di tutto il Paese, prevista alta affluenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunghe file si sono formate oggi nei seggi elettorali della Turchia, dove si vota per le elezioni parlamentari e presidenziali. Oltre 60,9 milioni di elettori sono chiamati alle urne, a cui si aggiungono i 3,2 milioni di cittadini turchi che già hanno votato all’estero, peraltro con un’affluenza record del 52,6 per cento. Sono state allestite 191.884 urne in 973 distretti del Paese, con 1.094 commissioni elettorali sparse in tutta la Turchia per l’appuntamento elettorale “più importante del 2023”, come riferito dalla rivista britannica “The Economist”. Le procedure di voto termineranno alle 17 locali (le 16 in Italia), ma gli elettori in attesa per quell’ora potranno essere conteggiati dal presidente di ciascun seggio. E’ prevista un’alta affluenza e il voto dei giovani, in particolare, potrebbe essere determinante. Se nessuno dei candidati alla presidenza dovesse raggiungere il 50 per cento più uno dei voti, i primi due classificati andranno al ballottaggio il 28 maggio. (segue) (Tua)