Turchia: elezioni, lunghe file ai seggi di tutto il Paese, prevista alta affluenza (2)

- Dopo il ritiro a sorpresa del politico di opposizione Muharrem Ince, sotto ricatto per un presunto video hard, i contendenti alla presidenza della Repubblica restano tre. I due favoriti sono Kemal Kilicdaroglu, presidente del Partito popolare repubblicano (Chp) e capo dell’Alleanza per la nazione, e il presidente turco uscente, Recep Tayyip Erdogan, capo del Partito islamico giustizia e sviluppo (Akp) da 20 anni al potere. Il ruolo di “terzo incomodo” spetta a Sinan Ogan, alla guida dell’Alleanza Ata composta da piccoli partiti nazionalisti (il Partito della vittoria, il Partito della giustizia, il Partito del mio Paese e il Partito dell’alleanza per la Turchia). I due principali rivali hanno concluso la campagna elettorale in modo simbolicamente opposto: Kilicdaroglu ha visitato il mausoleo del fondatore della Turchia, Mustafa Kemal Ataturk, dove ha depositato dei fori rossi; Erdogan, invece, ha assistito alle preghiere serali nella Moschea di Hagia Sophia. (segue) (Tua)