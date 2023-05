Lazio: assessore sicurezza, preoccupano intimidazioni ad attività. serve campagna per legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luisa Regimenti, assessore al Personale, Sicurezza urbana, Polizia locale ed Enti locali della Regione Lazio in una nota sostiene che "gli ultimi episodi intimidatori ai danni di attività commerciali della Capitale e del Litorale ci ricordano che su usura e racket non bisogna abbassare la guardia, essendo fenomeni in grado di minare il tessuto economico locale e di causare l'assoggettamento dell’imprenditoria ad interessi criminali. Per questo - dice Regimenti - chiederò al Prefetto di Roma Lamberto Giannini di convocare al più presto il tavolo prefettizio per il contrasto e la prevenzione di questi fenomeni. Usura e racket trovano terreno fertile nei momenti di crisi - aggiunge l'assessore - e oggi l'aumento dei costi energetici e l’inflazione stanno mettendo in grande difficoltà le attività commerciali, come testimonia una recente indagine di Confcommercio Roma. Nonostante l'importante legislazione a sostegno delle vittime, troppo spesso questi episodi non vengono denunciati e i reati restano in parte sommersi. Dobbiamo mettere in campo una campagna di legalità per informare i cittadini che gli strumenti per reagire a queste vessazioni ci sono e le Istituzioni sono al loro fianco" conclude. (Com)