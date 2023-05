Russia: "Financial Times", prossime sanzioni G7 e Ue potrebbero riguardare gasdotti e oleodotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G7 e l'Unione Europea intendono introdurre nuove sanzioni contro la Russia che mirino ai gasdotti e agli oleodotti. Lo ha reso noto il quotidiano britannico "Financial Times", secondo cui la decisione potrebbe essere presa in base ai risultati del vertice del G7 cche si terrà dal 19 al 21 maggio a Hiroshima. Il G7 dovrebbe vietare l'importazione di gas russo attraverso gasdotti che sono stati precedentemente sospesi o le cui funzioni sono state ridotte, con un impatto che riguarderà principalmente la fornitura di gas alla Polonia e alla Germania. Si presume che anche l'oleodotto Druzhba possa essere soggetto a sanzioni. Fonti citate dal "Financial Times" spiegano che tali sanzioni sono necessarie per "assicurarsi che i partner non cambino idea in futuro". (Rel)