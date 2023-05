Roma: rapine, furti e borseggi in zona Termini, due arresti e due fermi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento dei servizi quotidiani di controllo del territorio nell'area della Stazione Ferroviaria Roma Termini, unito alle operazioni interforze ad alto impatto, ha consentito negli ultimi giorni di arrestare due persone e di sottoporre a fermo di polizia giudiziaria di due cittadini egiziani. E' il 30 aprile scorso quando un italiano si è presentato presso gli uffici del commissariato Viminale, in quanto poco prima, mentre camminava in via Massimo D'Azeglio, era rimasto vittima di rapina da parte di due uomini che lo avevano avvicinato; mentre uno gli puntava una pistola alla testa, l'altro si faceva consegnare il telefono cellulare e il portafogli dal quale prelevava 600 euro, per poi darsi entrambi alla fuga. Immediatamente i poliziotti hanno iniziato le indagini e, visionando tutte le telecamere di sicurezza nella zona interessata ed in quelle limitrofe, hanno riconosciuto come presumibili autori della rapina due uomini di nazionalità egiziana, soliti bivaccare nella zona della stazione Termini, che però avevano fatto perdere le loro tracce. La ricerca è continuata senza sosta e infatti i due sono stati individuati in piazza dei Cinquecento e immediatamente bloccati. Dopo essere stati accompagnati presso gli uffici di polizia, sono stati sottoposti al fermo dell'indiziato di delitto che è stato convalidato. (segue) (Rer)