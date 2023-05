Roma: rapine, furti e borseggi in zona Termini, due arresti e due fermi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati sempre gli uomini del commissariato Viminale ad arrestare un argentino di 22 anni poiché sorpreso dai poliziotti a borseggiare il portafoglio di un anziano turista inglese nelle pertinenze della stazione metro di Termini. L'arresto è stato convalidato. Ancora i poliziotti di via Farini, unitamente agli agenti del commissariato Castro Pretorio, hanno arrestato un cittadino cubano di 38 anni poiché gravemente indiziato di aver commesso il reato di furto aggravato ai danni di un turista. L'uomo, sorpreso ad asportare il portafoglio del malcapitato, è stato bloccato dagli agenti e tratto in arresto. Anche in questo caso la misura è stata convalidata. (Rer)