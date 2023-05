Medio Oriente: tiene il cessate il fuoco tra Israele e la Jihad islamica palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembra tenere finora il cessate il fuoco in vigore dalle 21:00 italiane di ieri tra le Forze di difesa israeliane (Idf) e il gruppo militante della Jihad islamica palestinese. Israele, Stati Uniti e Nazioni Unite hanno ringraziato l’Egitto per il suo ruolo nella mediazione che ha posto fine a cinque giorni di intensi combattimenti. Oltre 1.000 razzi sono stati lanciati contro Israele da martedì 9 maggio, mentre i militari israeliani hanno preso di mira decine di siti e luoghi del gruppo palestinese nella Striscia di Gaza. Nel corso dei cinque giorni dell'operazione militare israeliana "Scudo e freccia", la Jihad islamica ha perduto sei dei suoi più alti dirigenti militari, ha visto distrutte le loro case, numerose postazioni di fuoco e non è riuscita a coinvolgere nel conflitto le milizie delle altre fazioni palestinesi, in particolare Hamas, il gruppo estremista islamico che governa la Striscia di Gaza. (segue) (Res)