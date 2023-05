Sicurezza: Piantedosi, complimenti a capo Polizia per gestione visita Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, si è complimentato con il capo della Polizia Lamberto Giannini per l’organizzazione e la gestione del complesso dispositivo di sicurezza in occasione della visita a Roma del presidente ucraino Zelensky, pregandolo di estendere i propri sentimenti di ringraziamento e compiacimento a tutto il personale impegnato nella circostanza. “È un’ulteriore conferma - ha dichiarato il titolare del Viminale - della capacità del nostro sistema di sicurezza di operare con grande competenza e professionalità anche in occasione di eventi internazionali particolarmente delicati che espongono l’Italia agli occhi del mondo. Anche in questa occasione le nostre forze di polizia si sono dimostrate un’eccellenza del nostro Paese”. (Rin)