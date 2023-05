Ucraina: Zelensky ringrazia la Germania per "grande sostegno militare, economico e finanziario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla Germania per il grande sostegno militare, economico e finanziario di fronte alla guerra di aggressione della Russia. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in occasione della sua visita in Germania, la prima dal 24 febbraio 2022. "Abbiamo discusso della situazione attuale e dell'intensa cooperazione tra Germania e Ucraina. La Germania continuerà a sostenere l'Ucraina politicamente, militarmente e finanziariamente finché sarà necessario", si legge nel messaggio del presidente ucraino. (Kiu)