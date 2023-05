© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la Turchia va al voto, per la prima volta l'opposizione è unita con Kilicdaroglu contro Erdogan. Una svolta laica e democratica cambierebbe lo scenario in tutta l'area, anche per quell'Europa a volte 'distratta' di fronte alla deriva autocratica della Turchia. Un'alternativa c'è. Sempre". Lo scrive su Twitter il deputato e responsabile Esteri del Pd, Peppe Provenzano. (Rin)