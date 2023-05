Alpini: Foti (Fd'I), testimoniano amore per la patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "L'amore per la Patria è ben rappresentato dall'adunata degli Alpini, oggi a Udine, il cui determinante valore è testimoniato dalla presenza del presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni e dal ministro della Difesa Guido Crosetto". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "La presenza degli Alpini è stata sempre di fondamentale importanza per la difesa della Patria, in particolare nei due conflitti mondiali, e per l'aiuto e supporto dato in occasione di calamità naturali", aggiuge. "A riguardo è significativo ricordare quanto fu determinante l'attività degli Alpini nell'opera di soccorso e di ricostruzione del Friuli, dopo il terremoto del 1976. L'identità e il senso di appartenenza, come ha detto il presidente Meloni, sono elementi necessari per risollevare la nostra Nazione. Buona adunata Alpini e viva l'Italia", conclude.(Rin)