Latina: due auto distrutte da incendio a Sezze, indagini in corso

- Due auto sono state distrutte da un incendio, all'alba di questa mattina, nel comune di Sezze. I vigili del fuoco di Latina sono dovuti intervenire in via Variante su segnalazione giunta a numero unico di emergenza 112. Al loro arrivo i pompieri constatavano la presenza di due autovetture, parcheggiate vicino tra loro, adiacenti ad un edificio e completamente avvolte dalle fiamme. Subito sono iniziate le operazioni di spegnimento valse a non far propagare l'incendio. Successivamente, in collaborazione con i carabinieri della stazione di Sezze, è cominciato un accurato controllo della scena per cercare di risalire alle cause che, al momento, sono sconosciute. Non si registrano persone ferite. (Rer)