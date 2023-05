Milano: tenta di scippare due borse e aggredice i Carabinieri, 30 enne arrestata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri, a Milano, i Carabinieri nucleo radiomobile hanno arrestato una 30enne salvadoregna, incensurata, per resistenza a pubblico ufficiale e tentata rapina. I Carabinieri, impegnati in servizi straordinari per la sicurezza del trasporto pubblico assieme ad ATM, sono intervenuti alla fermata Bisceglie della metropolitana linea M1, dove era stata segnalata una donna in forte stato di agitazione. I militari hanno accertato che la 30enne aveva in precedenza, in via Ferruccio Parri, tentato di rubare le borse a tracolla di due donne italiane che sono riuscite a opporsi e a divincolarsi. L’arrestata in fuga è poi scesa all'interno della stazione metropolitana Bisceglie, dove ha iniziato a inveire furiosamente nei confronti dei passanti. La donna è stata raggiunta dai Carabinieri nel frattempo allertati e da personale ATM. Nelle fasi di identificazione, la 30enne in evidente stato di psico-agitazione, ha spintonato e colpito ripetutamente con calci gli operanti, riuscendo a mordere il braccio di un Carabiniere prima di essere immobilizzata definitivamente. L’addetto alla sicurezza ATM, emotivamente provato, è stato trasportato in codice verde presso l'ospedale San Carlo, da dove è stato poi dimesso con cinque giorni di prognosi, il militare accompagnato presso Ospedale San Giuseppe è stato medicato e dimesso con un giorno di prognosi. L'arrestata, è stata condotta presso il proprio domicilio agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio direttissimo previsto per la mattinata di lunedì 15 Maggio. (Com)