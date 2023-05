Istruzione: Valditara al G7, fondi più che raddoppiati per mobilità studentesca internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo oggi nella sessione dei ministri dell’Istruzione del G7 dedicata al ruolo della mobilità per l’apprendimento internazionale, il ministro Giuseppe Valditara ha evidenziato che l’Italia è ai primi posti tra i Paesi Ocse per gli scambi di studenti e che nei mesi scorsi abbiamo più che raddoppiato i fondi. Egli ha inoltre auspicato che i programmi di scambi siano meno elitari e che si investa di più negli scambi nel settore dell’istruzione tecnico-professionale, coinvolgendo anche le imprese. Infine, il ministro ha sottolineato la necessità che l’Europa aumenti i fondi anche per gli scambi tra docenti. (Rin)