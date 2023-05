G7: Schillaci, forte condivisione su azioni per rafforzare salute globale e universalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo condiviso un documento che pone le basi per un'efficace azione volta a rafforzare la salute globale e l'universalità della copertura sanitaria. Prevenzione, innovazione, equità, investimenti sulla forza lavoro sono alcuni dei punti su cui abbiamo espresso la posizione dell'Italia nell'ottica di un approccio collaborativo". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, al termine G7 dei ministri della Salute a Nagasaki. Nel corso della seconda giornata, una sessione di lavoro si è focalizzata in particolare sull'innovazione in sanità. "Promuovere l'innovazione sanitaria è fondamentale per sostenere il rafforzamento dell'architettura sanitaria globale e il raggiungimento della copertura sanitaria universale – ha spiegato Schillaci -. In Italia stiamo investendo nella transizione digitale del Servizio sanitario nazionale con specifici interventi per rafforzare l'assistenza di base, anche attraverso la telemedicina, per potenziare il Fascicolo sanitario elettronico e per valorizzare la portata dell'utilizzo dei dati in termini di predittività e programmazione". (segue) (Com)