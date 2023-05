Bangladesh-Myanmar: massima allerta per arrivo del ciclone Mocha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Situazione di massima allerta in Myanmar e Bangladesh per l'arrivo sulla terraferma del ciclone Mocha, originatosi a metà della settimana nel Golfo del Bengala. Autorità marittime e centri di ricerca stimano che il ciclone, con velocità attorno ai 170 chilometri orari, potrebbe causare onde alte fino ad oltre 3 metri e mezzo. Da ore sono in corso evacuazioni di diverse decine di migliaia di persone, tutte le imbarcazioni e i pescherecci sono stati richiamati a riva, l'aeroporto internazionale Saha Amanat, a Chattogram (il principale centro costiero del Bangladesh), ha sospeso i voli fino a stasera. Particolare attenzione è rivolta a Cox's Bazar, importante scalo turistico marittimo alla cui periferia si trova il centro rifugiati della comunità rohingya, oltre un milione di persone fuggite dalle violenze registrate nel 2017 in Myanmar. Analoga preoccupazione si registra nel confinante stato birmano di Rakhine, molti dei cui centri abitati versano in condizioni sanitarie e logistiche precarie. (Res)