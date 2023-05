© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie per aver sempre creduto in me, mamma. E se c'è una cosa che mi rende felice, è averti resa abbastanza fiera da ripagare i tuoi sacrifici, la tua solitudine, il tuo amore. Auguri a tutte le mamme, il centro del mondo". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel giorno della festa della mamma. (Rin)