Usa-Qatar: colloquio Blinken-al Thani su cessate il fuoco tra Israele e Jihad islamica palestinese

- Il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, ha conversato nella serata di sabato (la notte in Italia) con il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. I due, fa sapere il portavoce del Dipartimento di Stato Mattheew Miller, hanno discusso "dell'annuncio di un cessate il fuoco tra Israele e Gaza". Blinken ha quindi ringraziato il qatariota "per la cooperazione prestata e gli "importanti sforzi per ridurre la violenza nonostante le recenti ostilità". Il segretario di Stato ha inoltre "ribadito il suo apprezzamento per il continuo impegno di assistenza che il Qatar presta in Afghanistan".(Was)